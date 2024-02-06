نائبة تتساءل: هل يناقش البرلمان مشروع قانون لجرائم الذكاء الاصطناعى؟

قالت آيات الحداد، عضو مجلس النواب إن ما يشغلها وجود قانون لمعاقبة الروبوت:"هل يمكن أن يقدم للبرلمان مشروع قانون لتنظيم جرائم الذكاء الاصطناعى"؟

وتساءلت الحداد ضمن فعاليات ندوة "الساعة الأخيرة للقانون البشرى" في محور "كاتب وكتاب" للمستشار إيهاب أبوزيد، نائب رئيس قضايا الدولة في قاعة فكر وإبداع ببلازا ١ بـ معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من د.شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، د.هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، هل مصر مستعدة لمواجهة جرائم الروبوت وتقنيات الذكاء الاصطناعى.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.