الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب في آخر أيامه (صور)

عروض مسرحية تُشعل
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب

قدمت مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الحالية، عددا من العروض الغنائية والاستعراضية، في آخر أيام المعرض، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

وشاركت إحدى الفرق الموسيقية، تحت إشراف وزارة الثقافة، بعرض غنائي على المزمار والطبل البلدي، والذي جذب زوَّار المعرض، فاحتشد عشرات المواطنين للاستمتاع بالعروض المسرحية وسط أجواء ختامية مُبهجة.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت مجموعة من الأطفال ذوي القدرات الفائقة، عرضًا خاصًا للجمهور، على أحد مسارح قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتغنّى أطفال ذوي القدرات الخاصة، بالأغاني الوطنية والأناشيد، التي تفاعل معها زوَّار معرض الكتاب، في اليوم الأخير من انتهاء مارثون القراءة والإبداع.

معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.


وبلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، أمس الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائرًا، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض والذي وصل لـ 4,425,219 زائرا حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم لقيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
عروض مسرحية تُشعل أجواء معرض الكتاب
مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب الفرق الموسيقية وزارة الثقافة العروض المسرحية قصور الثقافة معرض الكتاب

مواد متعلقة

أطفال ذوي الهمم يشعلون مسرح معرض الكتاب بالأغاني والأناشيد الوطنية

توافد الزوَّار على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الأخير

جناح "قومي المرأة" ينظم فعاليات وأنشطة ترفيهية للأطفال وأسرهم بمعرض الكتاب

إقبال كبير فى ثامن أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

«مصنوعة من الخشب».. ألعاب قديمة تعود للظهور مجددا بمعرض الكتاب

"الحرب على غزة" و"دعم مصر للقضية الفلسطينية".. إصدارات جديدة لـ"المصري للفكر والدراسات" في معرض الكتاب

بـ"الشال الفلسطيني".. أطفال مصر يلتقطون الصور التذكارية على مسارح معرض الكتاب

كتب الأنبياء ووصايا الرسول تشهد إقبالًا ملحوظًا في معرض الكتاب

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس