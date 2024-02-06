وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الفائزين بمسابقات معرض الكتاب (صور)

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 2024، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وذلك بالقاعة الدولية "ضيف الشرف" في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وجاءت جوائز المعرض كالآتي: في مجال الرواية.. فاز بالجائزة محمد عبد الرحمن ابراهيم الفخراني، عن روايته "غذاء في بيت الطباخة"، وفي القصة القصيرة، فاز بالجائزة حبيب وائل سعد محمد صيام عن قصته "وردة واحدة كانت تكفي".

ومجال شعر العامية، فاز بالجائزة عبده السيد أحمد المصري، عن ديوانه "الحياة ماكنتشي أحلى"، وفي شعر الفصحى، فاز بالجائزة جمال الدين عبد العزيز السباعي القصاص، عن ديوانه "كانت هنا موسيقى".

أما مجال كتابة الطفل، فاز بالجائزة مناصفة كل من: أحمد عبد النعيم مصطفى السيد عن كتابه "اقرأ وارسم ولون (بطل الحكاية مدينة توتة توتة)، وصفاء فريد عبد العزيز البيلي عن كتابها "أصدقائي.. ديوان الشعر".

وفي مجال العلوم الإنسانية والإعلام الجديد، فاز بالجائزة، الدكتورة شيرين محمد أحمد كدواني، والدكتورة شريهان محمد توفيق عبد الحافظ، عن كتابهما "الإعلام الرقمي.. تشريعات وأخلاقيات النشر".

وفي مجال الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)، فاز بالجائزة إيهاب عبد الحميد خليفة عبد العال، عن كتابه "الخوارزميات القاتلة".

وفي مجال النقد الأدبي، فاز بالجائزة مناصفة كل من: محمد إبراهيم السيد عبد العال عن كتابه "نحو منهجية التحرير الثقافي للأدب"، وحسام جايل عبد العاطي زايد عن كتابه "التماسك النصي في الشعر العربي".

وفي مجال تحقيق التراث، فازت بالجائزة مروة محمد علي الشريف، عن كتابها "معجم المصطلحات.. الصيدلانية التراثية".. أما في مجال الفنون فقد فاز بالجائزة محمود محمود محمد قاسم عن كتابه "العلم والسينما والتخيل".

وفاز بجائزة أفضل كتاب مترجم، فاليسكا هوبر، ترجمة محمد صبري محمد يوسف، وعنوان الكتاب "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية.. الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها".

وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، فاز بها، لوسي هوكينج وستيفن هوكينج، ترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم، ويحمل الكتاب عنوان "جورج ومفتاحه السري للكون".

وفاز بجائزة أفضل ناشر مصري، مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، د. أحمد محمد السعيد سليمان، فيما فاز بجائزة أفضل ناشر عربي، مناصفة كل من: دار الرواق للنشر والتوزيع (مصر) هاني محمد عبد الله عبد الجواد، ودار المتوسط للنشر والتوزيع (ميلانو) خالد سليمان الناصري.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون، كما وجهت الشكر لمعالي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الكبير واهتمامه بالمعرض، وأعربت عن سعادتها بالنجاح المُبهر الذي شهدته فعاليات الدورة الحالية للمعرض، والتي جسدت وعي المصريين بقيمة القراءة، وشغفهم المتواصل لتلقي المعرفة، وهو ما تجسد فيما شهدته هذه الدورة من تميز الإقبال الجماهيري غير المسبوق، وأشادت بالمستوى التنظيمي الذي شهده المعرض هذا العام، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جهودها، وتحقيق رسالتها في نشر الثقافة والفنون، بما يحقق استراتيجية الدولة.



كما هنأت وزيرة الثقافة، الفائزين بجوائز المعرض هذا العام، وقالت إن الجوائز هي جزء بسيط من الدعم، يُقدم للمبدعين والناشرين لحثهم على الاستمرار في الإبداع والتميز.

يُذكر أن فعاليات اليوم الختامي للدورة الحالية للمعرض، شهدت وقائع مراسم الإعلان عن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة القادمة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

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