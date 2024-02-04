الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض مستقل للقضية الفلسطينية فى آرت فير كايرو.. تعرف على التفاصيل

المتحف المصري
المتحف المصري

خصص آرت فير كايرو، في نسخته الخامسة المقامة الآن بالمتحف المصري الكبير، معرضا مستقلا عن فلسطين، شارك به عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب بمشاركة عشرات الجاليريهات العالمية بأعمال فنية متنوعة، وذلك تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والثقافة.

ضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تعبر عن القضية، وتسلط الضوء على نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه.

وشارك في الجناح المخصص للقضية الفلسطينية عدد من الفنانين المصريين والعرب، ومنهم الفنان محمد عبلة والفنان محمد خياطة والفنان علي الشيخ والفنان إسماعيل رفاعي والفنان إلياس أيوب، وجميعهم اجتمعوا في مكان واحد ليعبروا عن القضية الفلسطينية.

تفاوتت أحجام الأعمال المشاركة، وتنوعت الخامات المستخدمة، وفقا لوجهة نظر كل فنان وتكنيكه الخاص، ولكن اجتمعت كل الأعمال في أمر واحد وهو حب فلسطين، وكأنها صرخة فنية لإعلاء قيم الحرية والحق في الدفاع عن الأرض وتحريرها، تنطلق من آرت فير كايرو.

ويُشارك في فعاليات "آرت فير" قرابة 200 فنان، وأكثر من 1500 عمل فني، على رأسهم الفنان الكبير وأحد صناع الثقافة المصريين والعرب الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، كما يحل الفنان عبدالهادي الوشاحي ضيف شرف على آرت فير هذا العام، وتشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، واستعارة الأعمال لهذه الفنانات لعرضها. 
ولا يقتصر المعرض هذا العام على عرض الأعمال الفنية التي تتجاوز 1500 عمل فني، لكنه شهد عقد منصة "حوار"، وهي مجموعة من اللقاءات التي تُدار على مدار يومين في نقاشات مثمرة لتوحيد الجهود للارتقاء بالحركة الفنية في مصر والمنطقة العربية، ومد جسور التعاون بين المبدعين والأفراد المعنيين بالممارسات الفنية والمؤسسات الفنية الفاعلة في العالم العربي، ويقام برنامج ورش العمل والمحاضرات، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية. كما يعرض نحو 6 أعمال من متاحف الدولة لرواد الفن المعاصر منهم الفنان الراحل محمود سعيد، وهى أعمال ليست للبيع ولكن للعرض للزوار الذين لم يسبق لهم رؤية تلك الأعمال، لأنها لم تخرج من متاحفها أو تعرض فى أى منطقة فى العالم.

ويُعد المعرض هو أول "آرت فير" عربي، بين 260 "آرت فير" عالمي، وتعقد نسخته الخامسة في المتحف المصري الكبير، وتشارك به 8 قاعات للفن من مصر، و27 قاعة أخرى من الدول العربية، منها السعودية ولبنان والأردن والكويت والإمارات".

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آرت فير كايرو المتحف المصري الكبير فلسطين الشعب الفلسطيني وزارتي السياحة والآثار والثقافة

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