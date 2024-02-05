الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في جناح هيئة قصور الثقافة.. كتاب يبيع ألف نسخة في أربعة أيام

جناح قصور الثقافة
جناح "قصور الثقافة" بمعرض الكتاب

إقبال كثيف يشهده جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن مشاركة ثرية للهيئة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

وأقبل جمهور ورواد المعرض على سلاسل إصدارات هيئة قصور الثقافة المتنوعة وعناوينها القيمة وأسعارها المخفضة التي في متناول الجميع، حيث طرحت الهيئة هذا العام 120 عنوانا جديدا في شتى فروع المعرفة، وجاءت مختلف السلاسل لتكون بمثابة مشاريع ثقافية وليست إصدارات منفردة.

ومن بين الإصدارات التي أقبل عليها الجمهور إصدارات سلسلة الذخائر، والتي صدر عنها في المعرض طبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ، تحقيق وتعليق طه الحاجري، وحقق الكتاب في أربعة أيام فقط منذ طرحه بجناح الهيئة مبيعات وصلت إلى ألف نسخة وهو رقم غير مسبوق.

ويعد كتاب "البخلاء" من الكتب النفيسة وأحد أشهر كتب الأدب الساخر، وصف خلاله "الجاحظ" الحياة الاجتماعية في صدر الدولة العباسية أبرع وصف، ويدور الكتاب حول قصص وأحاديث البخلاء الذين قابلهم ضمن ظروف بيئته الخاصة، فقام بتصويرهم بأسلوبه الفني الأدبي الفكاهي، دون أن يترك في نفوس القراء آثارا سيئة حولهم.

وللكتاب أهمية كبيرة في كشف نفوس البشر وطبائعهم وسلوكهم ويعد موسوعة علمية شاملة، كما يمد القارئ بالكثير من المعلومات عن أسماء المشاهير، وأسماء البلاد وميزاتها وطباع سكانها وسلوكهم، ويروي مؤلفه القصص كنوادر تصور مواقف هزلية بطريقة تدفع إلى التربية ونقد الواقع الاجتماعي.

كانت الهيئة قد أصدرت مؤخرا بمعرض الكتاب في  سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي دراسة وتحقيق د. عطا أبو رية، د. عبد المعطي سمسم، وطبعة جديدة من كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي ضبط وتحرير د. الطاهر أحمد مكي.

وتعنى سلسلة "الذخائر" بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم أغلفة السلسلة نسرين محمود.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة هيئة قصور الثقافة سلسلة الذخائر

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