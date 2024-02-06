محمد الفخراني لـ"الدستور": فخور بجائزة معرض الكتاب

عبر الكاتب الروائي محمد الفخراني، عن فخره وسعادته بحصوله على جائزة الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفي تصريح خاص لـ “الدستور” عن فوزه بجائزة الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن روايته “غداء في بيت الطباخة”، والصادرة عن دار العين للنشر، قال الكاتب الروائي والقاص محمد الفخراني، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي أحرص منذ 25 عاما على زيارته والمشاركة في فعالياته، يعد عنوانا واسما كبيرا ومهما.

وعن الجوائز وما تمثله للمبدع والكاتب، تابع محمد الفخراني: “لحظة الفوز بالجائزة حلوة مبهجة، لكن يجب أن تمر سريعا ليعود الكاتب إلى قراءه وإلى إيقاعه في الكتابة”.

رواية “غداء في بيت الطباخة”، للكاتب محمد الفخراني، قد صدرت العام الماضي 2023، عن دار العين للنشر، وتدور أحداثها حول جنديان من طرفين متحاربين، أحدهما مدرس تاريخ، والآخر طباخ، يصيب كلٌّ منهما الآخَر بجروحٍ ويَضطَّران إلى قضاء خمسة أيام معًا في خندق واحد.

حوارات عن الحرب والحياة وحياتهما الشخصية

تدور بين المُدَرِّس والطبَّاخ في رواية محمد الفخراني، حوارات عن الحرب والحياة وحياتهما الشخصية، وتساؤلات، عن أوَّل حرب، أين كانت، ولماذا؟ أوَّل إنسان تَلَقَّى رصاصة، ماذا كان شعوره وقتها، ولو استطاع البشر العَيْش على كواكب أخرى، كم يحتاجون من الوقت ليبدأوا حروبهم هناك، في كل كوكب يسكنونه، وكيف يمكن الحصول على التاريخ الحقيقي للبشر، وعن الاختلاف، وماذا لو أن البشر كلهم متشابهون في كل شيء، وكم يكون العالم وقتها مُمِلًّا، وكيف أن الاختلاف بيننا طريقة للمتعة، وما الذي يحتاجه أحدهم داخل الحرب كي لا يَنْسى حقيقته الإنسانية، ولا يَنْسى أنَّ الآخرين بَشَر، ومَنْ يُضَيِّق العالم على اثنَيْن من البشر، ويُفَرِّغهما من كل شيء، ولا يُبْقِي لهما غير أن يَقتل أحدهما الآخَر، وأنَّ الحرب، أيّ حرب لم تجعل الأرض أكثر لطافة ولا جمالًا، ولم تُضِف إليها نهرًا ولا بحرًا ولا شجرة ولا كُرِسِيًّا في مقهى.

و"محمد الفخراني"، كاتب حُرّ، وُلِدَ في 23 مارس، عام 1975، صَدَرَ له من قبل: "بنت ليل"، "فاصل للدهشة"، "قبل أن يعرف البحر اسمه"، "قصص تلعب مع العالم"، "طُرُق سريَّة للجموح"، "ألف جناح للعالم"، "عشرون ابنة للخيال"، "مزاج حُرّ"، "أراك في الجنة"، "لا تمت قبل أن تحب"، و"غداء في بيت الطبَّاخة" وآخر إبداعاته الروائية والصادرة مطلع العام الجاري عن دار العين للنشر أيضا، ويشارك بها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان “حدث في شارعي المفضل”.