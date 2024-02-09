إصابة 5 فى حادث انقلاب "ميكروباص" فى الشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "ديرب نجم، الزقازيق" الدولي بمحافظة الشرقية.

أسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديرب نجم- الزقازيق الدولي بمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، ونقل مصابين اثنين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.