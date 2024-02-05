الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بحيرة قارون

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 من أسرة واحدة، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون قرية تونس.

إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بحيرة قارون

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السياحي لبحيرة قارون باتجاه قرية تونس، ما أسفر عن إصابة 5 من أسرة واحدة الأب والأم وأطفالهم الثلاثة، وتبين من المعاينة أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة ما أسفر عن الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن القاهرة محكمة جهات التحقيق

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