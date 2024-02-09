حسن مكاوى لـ"الشاهد": الدراما تكون رائعة عندما تنقل صورة واقعية للمجتمع

قال حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الدراما تكون رائعة كلما استلهمت موضوعاتها مما يحدث في المجتمع وتنقل صورة واقعية لما يحدث فيه وليس لتشوهات المجتمع.

وأضاف “مكاوي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “أننا نرصد السلبيات ونعطي شعاع من الضوء لعلاجها لأنها قد تؤدي لنوع من الإحباط والنقمة، مشيرًا إلى أنه في المجتمعات النامية لابد من إعطاء نوع إيجابي وفتح منافذ للخروج من السلبيات ولدينا نماذج إيجابية في كل المجالات ولكننا لانسلط الضوء عليها بشكل كافي”.

وأوضح أن عدم التركيز على الإيجابيات من بعض صناع الدراما لأنها وجهات نظر ولكن يجب رصد الواقع كما هو، متابعا: “أننا نحتاج لتضافر كل الجهود ونحتاج لتنمية وأن تتعاون كل الجهات من أجل المجتمع لأن لها دور ووظيفة وليس عمل دراما لملء الوقت”.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.