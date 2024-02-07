بعد وصوله موسكو.. من هو تاكر كارلسون المذيع الأمريكى المثير للجدل؟

أعلن الصحافي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أنه سيجري قريبا مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد وصل موسكو رغم محاولة إدارة الرئيس جو بايدن منعه من إجرائها.

وصول المذيع الأمريكي تاكر كارلسون لموسكو

وقال كارلسون في رسالة مصورة نشرت على حسابه في منصة "إكس": "نحن في موسكو الليلة، نحن هنا لإجراء مقابلة مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين. سنفعل ذلك قريبا".

وأضاف: "هناك مخاطر تحيق بإجراء مثل هذه المقابلة، لذلك فكرنا بشأنها بتمعن عدة شهور، وسنفعل ذلك، لأنه أولا وقبل كل شيء عملنا، فنحن صحافيون، وواجبنا هو إعلام الناس بشأن سنتين من حرب تغير شكل العالم بأسره".

من هو الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون؟

تاكر كارلسون هو كاتب وصحفي وناقد سياسي أمريكي، عرف منذ بداية مسيرته بتصريحاته السياسية والجنسية التي وصفت بالعنصرية في بعض الأوقات.

وبدأ كارلسون مسيرته المهنية في مجال الصحافة كمدقق للحقائق في مجلة “Policy Review”، وهي مجلة وطنية محافظة، ثم عمل لاحقًا كمراسل في جريدة أركنساس الديمقراطية ” Arkansas Democrat-Gazette”، قبل انضمامه إلى مجلة ويكلي ستاندرد “The Weekly Standard”ومن خلال المجلات والصحف استطاع كارلسون نشر تقاريره من بلدان ومناطق كثيرة.

ثم انتقل تاكر كارلسون إلى العروض التلفزيونية السياسية مع قناة “CNN” في البداية، ليتنقل بعدها بين أهم القنوات والبرامج السياسية، كما انضمّ إلى قناة “NBC” الرياضية، وشارك في برنامج الرقص مع النجوم ” Dancing with the Stars”، وكان من أشهر مذيعي قناة فوكس نيوز، كما كان له عدة مؤلفات وكتب ذات طابع سياسي.

مغادرة تاكر كارلسون لـ فوكس نيوز

في إبريل الماضي، أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن انفصالها مع مذيعها الشهير والمحافظ تاكر كالرسون، وقالت الشبكة في بيانها "اتفقت فوكس نيوز وتاكر كارلسون على الانفصال، نشكره على خدمته للشبكة كمذيع وقبل ذلك كمساهم".

من جهتها قالت 'نيويورك تايمز" إن تاكر كليرسون، مذيع "فوكس نيوز" الأكثر شهرة في أوقات الذروة كان أيضًا مصدرًا للخلافات المتكررة والصداع للشبكة بسبب تصريحاته حول كل شيء مثل العرق والمتحولين جنسيا وغيرها.

وأصدرت الشبكة هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من موافقتها على دفع 787.5 مليون دولار في دعوى تشهير ضد شركة دمينيون لأجهزة التصويت، حيث كان برنامج كارلسون وهو أحد أعلى البرامج مشاهدة على القناة تحدث عن دور لها في نشر المعلومات المضللة بعد انتخابات 2020.