مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تبحث خيارات الاعتراف بدولة فلسطين بعد حرب غزة

نقلت قناة “إن بي سي”، عن مسؤول أمريكي رفيع، أن إدارة جو بايدن، تضع وتبحث خيارات الاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، يؤكد على ضرورة وضع مسار زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف بلينكن:" سنقف بقوة ضد أي طرف يحاول استخدام الصراع في غزة كذريعة لتوسيع الصراع أو مهاجمة قواتنا."

وفي سياق متصل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا في القاهرة ضمن جولة بلينكن الإقليمية لترسيخ وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وثمن بلينكن الدور الرئيسي الذي قامت به مصر في التوسط لإنهاء العنف في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.