ماذا يحمل وزير الخارجية الأمريكى فى زيارته للشرق الأوسط؟

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة بالشرق الأوسط، قاصدًا السعودية ومصر وقطر وإسرائيل هى الخامسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وأصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية تناول فيها ما تحمله زيارة بلينكن للشرق الأوسط، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارًا خانقًا منذ نحو 17 عامًا.

وبحسب المركز، فإن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة تهدف لبحث التوصل لاتفاق مؤقت لوقف القتال، والبحث عن توافق إسرائيلي فلسطيني، في ظل تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط والممر الدولي للملاحة في البحر الأحمر، نتيجة تنفيذ ضربات وضربات مضادة بين الأذرع الإقليمية لإيران في المنطقة، وبين واشنطن ولندن.

وأكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة بلينكن هي جزء من الجهود الأمريكية المستمرة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، والعمل على هدنة إنسانية من شأنها أن تسمح بوصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين في غزة.

هدنة مؤقتة

كما تهدف الزيارة لمعرفة الموقف النهائي لكل من حماس وإسرائيل من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار والذي توصلت إليه الأطراف المجتمعة في باريس الأسبوع الماضي، بمشاركة أمريكية، وإقناع إسرائيل بتقديم تنازلات إضافية للحصول على موافقة فصائل المقاومة على الهدنة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

ومن التحديات الرئيسية التي يواجهها بلينكن خلال الزيارة، الانقسام الإسرئيلي حول مقترح باريس، حيث يتمسك المتطرفون في حكومة نتنياهو بهدف القضاء على حركة حماس، وهو أمر بعيد المنال بالحسابات العسكرية والاستراتيجية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم على مراحل، في حين يؤيد جيش الاحتلال التوصل لهدنة مؤقتة حتى لو طالت مدتها في إطار التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، في سبيل استرداد المحتجزين.

في تغريدة على موقع (إكس)، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إنه ناقش مع الرئيس السيسي جهود زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ناقشت مع الرئيس السيسي أهداف الاستقرار الإقليمي المشتركة، بما في ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر".

الحوثي يواصل التصعيد

من ناحيته، قال زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، الثلاثاء، إن الجماعة "ستواصل التصعيد" إذا لم يتوقف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حسبما أوردته رويترز.

ويستهدف الحوثيون السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، فيما يصفونه بأعمال تضامن مع الفلسطينيين في غزة.