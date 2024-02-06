متحدث باسم ترمب: سنستأنف ضد رفض المحكمة حصوله على حصانة جنائية

قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: سنستأنف ضد رفض المحكمة حصوله على حصانة جنائية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن قضاة الاستئناف يرفضون حجة ترامب بأن الرؤساء لديهم “سلطة غير محدودة لارتكاب الجرائم”، ويفتقر الجمهوريون في مجلس النواب إلى الأصوات اللازمة لعزل مايوركاس وسط الانشقاقات.

ونقلاً عن صعود ترامب، يشجع كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ المشرعين على التصويت ضد مشروع قانون الهجرة.

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملته الانتخابية في بيان إن دونالد ترامب سيستأنف حكم المحكمة الذي حرمه من الحصانة من الاتهامات الفيدرالية المتعلقة بمحاولة إلغاء انتخابات 2020.

وقال إنه إذا لم يتم إلغاء القرار، فإن جميع الرؤساء المستقبليين سيواجهون الانتقام بسبب الإجراءات التي اتخذوها أثناء وجودهم في مناصبهم. ترامب هو الرئيس السابق الوحيد الذي تم توجيه اتهامات جنائية له على الإطلاق.

وتابع إذا لم يتم منح الحصانة للرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يترك منصبه سيتم توجيه الاتهام إليه على الفور من قبل الحزب المعارض بدون الحصانة الكاملة، لن يتمكن رئيس الولايات المتحدة من أداء مهامه بشكل صحيح! إن محاكمة جاك سميث المختلة للرئيس ترامب بسبب أفعاله الرئاسية والرسمية غير دستورية بموجب مبدأ الحصانة الرئاسية والفصل بين السلطات. إن محاكمة الرئيس على أفعال رسمية تنتهك الدستور وتهدد أساس جمهوريتنا.

كما انه لا يتفق الرئيس ترامب بكل احترام مع قرار دائرة العاصمة وسيستأنفه من أجل حماية الرئاسة والدستور.

قضاة الاستئناف يرفضون حجة ترامب بأن الرؤساء لديهم “سلطة غير محدودة لارتكاب الجرائم”

في قرارهم، انتقد قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية فلورنس بان، وكارين هندرسون، وميشيل تشايلدز بشدة حجج دونالد ترامب، قائلين إنه يريد بشكل أساسي جعل الرؤساء محصنين من المساءلة:

لا يمكننا أن نقبل ادعاء الرئيس السابق ترامب بأن الرئيس يتمتع بسلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها تحييد الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية - الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها. ولا يمكننا أن نوافق على ادعائه الواضح بأن السلطة التنفيذية لديها تفويض مطلق لانتهاك حقوق المواطنين الأفراد في التصويت وفرز أصواتهم.

في العمق، سيؤدي موقف الرئيس السابق ترامب إلى انهيار نظامنا القائم على فصل السلطات من خلال وضع الرئيس بعيدًا عن متناول السلطات الثلاثة. إن الحصانة الرئاسية ضد الاتهام الفيدرالي تعني أنه، بالنسبة للرئيس، لا يستطيع الكونجرس التشريع، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تقاضي، ولا يمكن للسلطة القضائية المراجعة. ولا يمكننا أن نقبل أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك.

وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة دونالد ترامب بتهم فيدرالية تتعلق بمحاولة إلغاء انتخابات 2020 في أقل من شهر، لكن القاضي أرجأها الأسبوع الماضي، لأن مسألة ما إذا كان يتمتع بالحصانة لم تُحل بعد.