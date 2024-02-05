الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: اختفاء مروحية من طراز "مى-8" شمال غربى روسيا

مروحية
مروحية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فقدان مروحية من طراز"مي-8" تابعة للوزارة، وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، فوق بحيرة أونيجا فى جمهورية كاريليا شمال غربى روسيا.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية - أن الاتصالات اللاسلكية فُقِدَت مع مروحية من طراز "مي-8" تابعة لمركز الإنقاذ الشمالى الغربى التابع لوزارة الطوارئ الروسية، والتى كانت فى إحدى الرحلات التدريبية فوق بحيرة أونيجا بالقرب من مستوطنة ديريفيانو فى جمهورية كاريليا، مضيفةً أن هناك ثلاثة من أفراد الطاقم على متنها.

وتابعت الوزارة أنه تم إطلاق عملية للبحث والإنقاذ.

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