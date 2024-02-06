الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال اعتقل متطوعين فى محيط ‌مستشفى الأمل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي متطوعين اثنين أثناء عبورهما أمس، الممر الإنساني للنازحين في ‌مستشفى الأمل.

على صعيد متصل، اتهمت وزارة الصحة في غزة، الاحتلال بتشديد الحصار على مجمع ناصر الطبي وتعريض حياة 300 من العاملين في المجال الطبي للخطر، و450 جريحًا، و10000 نازح.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره في المنطقة المجاورة مباشرة للمجمع بالقرب من مدينة خان يونس الجنوبية يوم الثلاثاء، إطلاق نار مكثف من الأسلحة الصغيرة بينما تحاول مجموعة من الأشخاص الهروب من المنطقة، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويقع المستشفى بجوار الطريق الرئيسي للأشخاص الذين يحاولون الفرار من خان يونس إلى مناطق أكثر أمانًا إلى حد ما على طول الساحل.

يُظهر مقطع فيديو تم تسجيله بالقرب من البوابة الشمالية للمجمع الطبي عددًا قليلًا من الأشخاص يركضون وسط أصوات نيران الأسلحة الصغيرة وأزيز الطائرات دون طيار في سماء المنطقة.

وأضاف: “قناصة الاحتلال (القوات الإسرائيلية) يطلقون النار في المنطقة المحيطة بمستشفى ناصر. هناك إطلاق نار عند البوابة لأن قناصة الاحتلال يتمركزون فوق أسطح المباني”، يقول رجل في الفيديو الذي حددته شبكة CNN.