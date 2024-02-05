الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم اليوم إجلاء نحو 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد قالت في بيان لها ليوم عبر منصة "إكس"، إن قوات الاحتلال استدعت كلًا من: عضو المكتب التنفيذي للجمعية والمدير العام لمستشفى الأمل الدكتور حيدر القدرة، والمدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما لجهة غير معلومة.

وأضافت، أن الأمر جاء عقب إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجمعية، بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة مواصي خان يونس.

وذكرت الجمعية أن مئات النازحين بدأوا بمغادرة مقر الجمعية ومستشفى الأمل، بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين داخل مقرات الجمعية.

الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء نحو 8 آلاف نازح مستشفى الأمل مقر الجمعية خان يونس

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