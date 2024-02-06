الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجمع ناصر الطبى: نقص الوقود يعرض حياة المرضى والمصابين فى غزة للخطر

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

قال مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر الطبي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إطلاق النار الكثيف بمحيط المجمع.

وأضاف مدير الجراحة بمجمع ناصر الطبي، اليوم، أنه منذ الحصار وصل 630 جريحا، معظمهم إصاباتهم بليغة.

وأشار الطبيب المسئول إلى أن مجمع ناصر الطبي يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، بينها النقص الحاد بالوقود.

وأكد أن نقص الوقود يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر، مشيرا إلى أن تكدس القمامة والنفايات ينذر بوقوع كارثة كبيرة. 

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الصحة العالمية 

وفي وقت سابق من اليوم، وقّعت منظمة الصحة العالمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية جديدة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي؛ لحصول أكثر من مليون شخص في غزة على الخدمات الصحية الطارئة المنقذة للحياة.

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وقالت الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدل على استجابة استراتيجية ومُنسَّقة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة، كما أن الالتزام السخي من جانب المركز سوف يُمكِّن منظمة الصحة العالمية من مواصلة تعزيز النظام الصحي، وضمان حصول النازحين بسبب العنف المستمر على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وأشارت إلى أنه سوف يدعم المشروع، الذي سيُنفَّذ على مدى 12 شهرًا، 30 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و10 مستشفيات وسيارات إسعاف في جميع أنحاء غزة، بالأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللوازم التي تُستخدَم مرةً واحدةً والوقود. ويستفيد من هذا المشروع ما يقرب من مليون نازح داخلي ومَن يعيشون في المنطقة التي تخدمها المرافق الصحية المستهدفة.

وتركز الخطة التنفيذية للمنظمة من أجل غزة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، ودعم المستشفيات ومراكز الصحة الأولية من خلال الإمدادات الطبية، وتنسيق نشر الفرق الطبية في حالات الطوارئ، وإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة، وتعزيز مسارات الإحالة، ودعم ترصُّد الصحة العامة والوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتستهدف الخطة، التي تتماشى مع نداء الأمم المتحدة العاجل، المجالات ذات الأولوية للصحة والتغذية. ولا بد من إيلاء اهتمام فوري لشراء الإمدادات الصحية الأساسية وتوزيعها للتصدي للأزمة في غزة.

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ناصر الطبي قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي اطلاق النار نقص الوقود

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