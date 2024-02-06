الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: أكثر من ثلثى قطاع غزة تم إخلاؤه من السكان

شمال غزة
شمال غزة

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة تغطي الآن ثلثي الأراضي في قطاع غزة، حسبما ذكر مراقبو الشئون الإنسانية التابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة محشورون الآن في مدينة رفح على الحدود مع مصر والمناطق المحيطة بها. 

يعاني ربع سكان غزة من الجوع، وقد تم تهجير 85% من السكان من منازلهم، ويعيش مئات الآلاف في مخيمات مؤقتة، بحسب الجارديان البريطانية.

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وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين المعروف يصل إلى 27478 شخصًا بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب.

على جانب آخر، تتوقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أن يكون تقريرها الأولي حول الادعاءات الإسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، سيكون جاهزًا بحلول أوائل الشهر المقبل، حسبما أعلن ممثلها في لبنان يوم الثلاثاء.

غزة اخلاء النازحين إجلاء المدنيين السكان

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