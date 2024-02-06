بلينكن: السعودية ما زالت لديها رغبة فى التطبيع مع إسرائيل ولكن بشرط

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن السعودية لا تزال لديها "رغبة قوية" في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك "موعد زمني واضح وذو مصداقية"، والاتفاق على طريق محدد لإقامة الدولة الفلسطينية، لكي تتم مسألة التطبيع.

والتقى بلينكن مع الأمير محمد بن سلمان، لأكثر من ساعتين أمس الإثنين في الرياض، ومن المقرر أن يجتمع مع مسئولين إسرائيليين كبار في تل أبيب غدًا الأربعاء، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي هذه الرحلة وجولته الأخيرة في المنطقة، شدد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات صعبة والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية وإذا كانت تريد دعم حلفائها من أجل الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، مُصرًا على أن الحرب في غزة ستستمر لأشهر أطول.