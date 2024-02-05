الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد سكان مصر 2024

عدد سكان مصر 2024
عدد سكان مصر 2024

عدد سكان مصر 2024 العام الجديد، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

عدد سكان مصر 2024 

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن من خلال ما يسمى بـ "الساعة السكانية" والمرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 105.858 مليون نسمة، وذلك فى  يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024

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وأضاف الجهاز، في بيان له، ، أن عدد السكان بلغ 104.395 مليون نسمة، وذلك فى  الأول من  يناير 2023، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية  قدرها 1.463 مليون نسمة، خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 

أوضح البيان  أن معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023، حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8%، مقارنة بعام 2022 لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألفا وبنسبة 6.8%، مقارنة بأعداد المواليد.

عدد سكان مصر 2024 

وأشار إلى أن عدد المواليد بلغ 2.044 مليون مولود خلال عام 2023 وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو ينخفض بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود)، حيث بلغ متوسط عدد المواليد 5599 مولود يوميًا، أي 233 مولودا في الساعة أي (3.9) مولود في الدقيقة بما يعني مولودا كل 15.4 ثانية.

وأوضح أن أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 نحو 2.044 مليون مولود، حيث بلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولودا، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولودا، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ومولود كل 15.4 ثانية.

وأشار إلى أن معدل المواليد انخفض وفقًا للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023، حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب

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