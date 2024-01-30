منظمة الصحة العالمية تحذر: سكان غزة "على حدود المجاعة"

قال كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وغيرها من الشركاء الإنسانيين العاملين في غزة، فإن العديد من الأشخاص "على حدود المجاعة" بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف إن قافلة حاولت هذا الصباح الوصول إلى مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب غزة، "مع المرضى وطاقم الرعاية الصحية وكل شخص هناك يحتاج إلى الغذاء، لكن السكان المحتاجين للغاية كانوا يأخذون الإمدادات بالفعل من قبل".

وأضاف أن الحادث "يظهر مدى خطورة الاحتياجات"، مضيفًا: لقد أصبح السكان بالفعل على حافة المجاعة، والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وحذر ليندماير، أيضًا من أن المرض بين سكان غزة الذين يعانون من سوء التغذية "يمكن أن ينتشر كالنار في الهشيم، وهذا بالإضافة إلى القصف والمباني المنهارة".

الصحة العالمية تدعو لعدم تعليق التمويل



حثت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة على عدم تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء: "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن سكان غزة".

وباعتبارها أكبر وكالة إنسانية في القطاع، تقدم الأونروا المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر، كما تقدم المساعدات لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال ليندماير للصحفيين: يتم توفير الملاجئ والمراكز الصحية وكل شيء آخر في غزة من خلال الأونروا.