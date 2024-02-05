الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى لحقوق الإنسان" و"فاهم" يستعرضان حقوق المريض النفسى

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والوفد المرافق لهما، واستعرض هذا الاجتماع حقوق كل من المريض والطبيب النفسي والمشاكل التي تواجههما.

صياغة مشروع قانون للصحة النفسية 

وخلص اللقاء إلى العديد من النقاط، منها أنه يجب العمل على صياغة مشروع قانون للصحة النفسية لضمان حقوق كل من المريض النفسي والطبيب النفسي، ومراجعة كل القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وضرورة تدريب وإعادة تأهيل لكل من يتعامل مع المريض النفسي، كذلك التوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني

وكذلك ضرورة التعاون مع منظمات المجمع المدني المعنية بالصحه النفسية، واستعراض جهود المجلس في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، وكذلك للمؤسسات العقابية، علاوة على ما قام به المجلس من تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية، وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.

وشارك فى الاجتماع كل من السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتورة وفاء بنيامين، والدكتور محمد ممدوح، أعضاء المجلس وأمناء اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء هذا الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب نبيلة مكرم مؤسسة فاهم لجنة لحقوق الإنسان النائب طارق رضوان

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