المشرف على "القومي للإعاقة" تلتقى أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين

عقدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، لقاءا تشاوريا مع خوسيه بورجينو، أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين، بحضور الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووكيل وزارة الثقافة، وأحمد محمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية وممثل مصر والعرب وأفريقيا بالاتحاد الدولي للناشرين.

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ايمان كريم، بزيارة خوسيه بورجينو، إلى جمهورية مصر العربية، وثمنت حرصه على التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بخصوص تمكين ذوي الإعاقة فى مجال الاتاحة المعلوماتية والثقافية.

من جانبه، عبر أمين عام الناشرين الدوليين، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفوض من جانبه أحمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية وممثل مصر والعرب وافريقيا بالاتحاد الدولي للناشرين، في ذلك الأمر للتنسيق المستقبلي باعتباره ممثلا لمصر وافريقيا والعرب بالاتحاد، موضحًا أن تمكين ذوي الأشخاص ذوي الاعاقة هدف يسعى كثير من الناشرين من أعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة في اعداد استراتيجية مصر الثقافية.

جاء اللقاء فى اطار اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية عام ٢٠٢٢، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والعمل علي تنفيذها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، وتضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًا من 76 دولة في إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. يُمثلون IPA، من خلال أعضائه، وآلاف الناشرين الأفراد حول العالم، ويقع مقره في جنيف بسويسرا، ويرعي مصالح صناعة النشر في المحافل الدولية.