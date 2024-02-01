الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجنة المحافظات بـ"القومي للمرأة" تستعرض حصاد المجلس في 2023

جريدة الدستور

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

المشاركة المشرفة للمرأة فى الإنتخابات الرئاسية

وأشاد أعضاء اللجنة فى بداية الاجتماع  بالمشاركة المشرفة للمرأة فى الإنتخابات الرئاسية وما قدمته أيقونة الوطن بوعيها المعهود وحسها الوطني، فهي دائمًا ما تقدم النموذج والقدوة في تقدير المسئولية إيمانًا منها بأن مشاركتها الإيجابية واجب ومسؤلية وطنية واجتماعية.

وتابع عضوات وأعضاء اللجنة عرضًا لحصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة خلال العام الماضي ٢٠٢٣ والذى حمل عنوان ٣٦٥ يوما من التمكين، واستعرض بالأرقام تمكين المرأة على كافة المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومحور الحماية. 

دعم وتمكين المرأة المصرية

وأكدت الدكتورة سهام جبريل، أن حصاد المجلس يؤكد حرصه على دعم وتمكين للمرأة المصرية التي تمثل عماد الأسرة المصرية، مضيفة أن المجلس ترجم ذلك على أرض الواقع مقدمًا نموذجًا فريدًا، خاصة أنه ربط استراتيجية المجلس القومى للمرأة بتحقيق اهداف تمكين المرأة باستراتيجية مصر٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة محافظات وربوع مصر الغالية.

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