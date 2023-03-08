الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القومى للمرأة» يستعرض جهود الدولة لمواجهة العنف السيبرانى

العنف السيبرانى
العنف السيبرانى

استعرضت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة المصرية لمواجهة العنف السيبراني ضد المرأة، قائلة: "يتم بذل جهود كبيرة جدًا في هذا المجال خاصة بعد ظهور الكثير من الرسائل المزعجة التي تتضرر منها الفتيات والسيدات".

وأضافت جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news، أن أسلوب التهديدات والتحرش عن طريق وسائل الاتصال الحديثة تم وضع قوانين لمحاربتها والقضاء عليها وذلك لحماية السيدات والفتيات من هذه الأشكال الجديدة من التحرش.

وأوضحت أن هذا العنف الجسدي والنفسي التي تتعرض له الفتيات والسيدات عن طريق وسائل الاتصال يسبب الخوف الذي يسيطر على الفتيات الصغيرات، التي قد تجبر على ارتكاب أشياء خاطئة نتيجة هذه التهديدات.

وأشارت إلى أنه تم عمل حملات من قبل المجلس القومي للمرأة لتوعية الفتيات والسيدات، لافتة إلى أنه تم إدخال العنف الإلكتروني من ضمن أشكال العنف التي تمارس ضد الفتاة والمرأة بشكل عام، مؤكدة أن حملات التوعية كانت في المدارس والجامعات والقرى والمدن، بحيث يتم نشر فكرة أن هناك قوانين وشرطة تحاسب وتواجه وتحمي من العنف الإلكتروني.

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وائل لطفي

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