اليوم.. ندوة حول حماية المرأة من الابتزاز الإلكترونى بمعرض الكتاب

يعقد المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، ندوة حول حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة.,

ويدير الندوة منى سالم المديرة بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة.

كما يواصل جناح المجلس القومي للمرأة في معرض الكتاب استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية، منذ انطلاق المعرض إقبالًا شديدًا من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.

وكان المجلس القومي للمرأة قد عقد أمس الأول الثلاثاء، ندوة حول "العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث".

وجاءت الندوة بحضور الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والأستاذة هبة السيد الشربينى نصار، فاحص أول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، وإدارة الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الندوة في تأتي فى ضوء تنفيذ المجلس القومى للمرأة لمشروع رائد وهو الأول من نوعه ليس فقط فى مصر، ولكن فى المنطقة العربية، وهو المشروع الخاص بحماية التراث المصرى وحرفة التلى بمحافظة سوهاج والذى يتم بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومنظمة "wipo" المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واستعرض "الشاذلي" خلال الندوة عدة محاور يأتى فى مقدمتها بيان دور المرأة المصرية فى حماية التراث خاصة التراث المادى أو التراث غير المادى أو التراث غير الملموس الذى ينتقل عبر الأجيال وما زال حيًا بيننا ودور المجلس فى هذا السياق.

وتناول اللقاء أيضًا بيان دور منظومة الملكية الفكرية وبالأخص العلامات التجارية فى الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات، وذلك من خلال توفير العائدات المالية لأصحاب الحرف اليدوية التقليدية.



وقالت الأستاذة هبة السيد الشربينى نصار، فاحص أول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، إن اللقاء تناول الحديث حول العلامة التجارية وأنها كأداة لتنمية التراث، حيث عرضت أنواع العلامات التجارية وكيفية حماية التراث وأهمية حماية التراث المصرى وأهمية العلامة التجارية وأهميتها بالنسبة للمشاريع الصغيرة، وإن كانت مشاريع صغيرة بالنسبة للحرف.



وأضافت "الشربينى"، أن الهدف من الندوة هى حماية الحرف الصغيرة المجهولة التى ليست معروفة بشكل كبير، خاصة أن هناك دولًا أخذت تلك الحرفة ونسبتها إلى نفسها دون وجه حق.



واستشهدت خبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية بحرفة التلى بقرية شندويل بمحافظة سوهاج، وأنه على الرغم من أن أصل الحرفة تعود إلى قرية شندويل بمحافظة سوهاج، إلا أن هناك دولة من دول الخليج قامت بنسب تلك الحرفة إلى نفسها وبالفعل قامت بتسجيل الحرفة فى منظمة اليونسكو وهو ما أثار غضب واستياء الجميع.



وأشادت خبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، لأنها أكثر المنظمات التي أتاحت الفرصة لهذه الحرفة وغيرها من المشاريع والتى بدورها أتاحت الفرصة لهذا المشروع أن يخرج للنور ويسجل باسم مصر، وتكون مصر هي الأساس فى تسجيل هذه الحرفة باسمها.