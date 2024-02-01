الشباب المصري يطلق المؤتمر الأول لتعزيز دور المجتمع في عملية الإغاثة الإنسانية

أعلن مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيانه اليوم، عن إطلاق المؤتمر الدولي الأول تحت شعار" معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية "، وذلك يوم السبت المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والعاملين في مجال حقوق الإنسان.



وأوضح “ممدوح” أن إطلاق المؤتمر جاء تزامنًا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرور توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة خاصة أن تكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني أمرًا ضروريًا في معظم مناشط الحياة في المجتمع، ويعد أكثر ضرورة عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان واستقرارالمجتمعات وخاصة في أوقات الأزمات والطواريء، كما أن الجهود الحكومية مهما بلغت في مستواها من الناحيتين البشرية والتقنية، تظل عاجزة عن تحقيق مستوى مقبولًا في مواجهه الأزمات، ما لم تسندها منظمات المجتمع المدني.



وأكد ممدوح أن اختيار الدولة المصرية لتدشين المؤتمر الدولي الأول لتعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية جاء استمرارًا للدورالريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم القضيه الفلسطينية والموقف المشرف للدولة المصرية والمجتمع المدني في الانتصار لقيم العدل والانسانية.



وذكر ممدوح أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة اوضحت موقف الدولة المصرية الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وأن إيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وإحياء عملية السلام والالتزام بالشرعية الدولية هو الحل الأمثل الذي يتطلب توحيد الجهود وهو الدور الذي يسعى المؤتمر إلى تفعيله مع تسليط الضوء على إبراز الجهود الفاعلة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني خلال الشهور الماضية.



يشارك بالمؤتمر لفيف من الشخصيات العامة ورموز العمل الانساني على المستويين المحلي والدولي مثل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمود اسماعيل، المديرالتنفيذي لمشروع مسلمون حول العالم والذي يعد من أهم مشاريع الإغاثة الإنسانية في أكثر من 16 دولة بالإضافة للسفير لطفي رؤوف سفير دولة اندونيسيا بالقاهرة.