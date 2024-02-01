دراسة: استهداف القاعدة الأمريكية نقطة تحول نوعية في مسار التصعيد

أكد المرصد المصري للفكر، أن الاستهداف الأخير للقاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة في المثلث الحدود الأردني السوري يمثل نقطة تحول نوعية في مسار التصعيد الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين الفصائل الموالية لإيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، وذلك في ضوء كونه الاستهداف المباشر الأكبر للقوات الأمريكية منذ بدء التصعيد، جنبًا إلى جنب مع كونه يدفع باتجاه اتساع النطاق الجغرافي لهذا الصراع.

وأوضح المرصد فى دراسة منشورة له، أنه مثلت العملية الأخيرة والتي استهدفت إحدى القواعد العسكرية الأمريكية قرب الحدود الأردنية السورية نقلة نوعية في مسار التصعيد الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في ضوء كونها الاستهداف المباشر الأكبر للقوات الأمريكية العاملة في المنطقة.

ورصدت الدراسة أن العملية الأخيرة ستدفع باتجاه العديد من التداعيات السلبية، التي ترتبط بشكل رئيس بحدود الرد الأمريكي، خصوصا وأن واشنطن حتى اللحظة تتبنى مقاربة تجاه التصعيد الذي تواجهه المنطقة، تمثل في حد ذاتها إشكالا كبيرا؛ إذ تسعى واشنطن إلى فصل التصعيد بالمنطقة عن حرب غزة، والتعامل مع كل ملف بشكل منفصل.