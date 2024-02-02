الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضوتا "القومى للمرأة" تزوران جناح المجلس بمعرض الكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة نسرين البغدادى، ونشوى الحوفى عضوتا المجلس القومى للمرأة، جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥، فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشادت الدكتورة نسرين البغدادى باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت  خلال السنوات الأخيرة معبرة عن سعادتها بتوافر تلك المجموعة من الإصدارات.

وأشادت "البغدادى" بتنوع سبل الحصول على تلك الاصدارات سواء من خلال الاقتناء أو التصفح من خلال رمز الاستجابة السريع  " Qr code " والتى من شأنها  إتاحة سهولة الاطلاع على تلك الاصدارات المتنوعة.

كما أشادت نشوى الحوفى بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المتنوعة التى صنعت بايدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الانتاجيه التابعه للمجلس واتقن حرفًا مميزة تحقق دخل لهن ولأسرهن

كما عبرت "الحوفى" عن إعجابها بورش الحرف اليدوية التى يقدمها جناح المجلس خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب  حيث يتوافد العديد من الزائرات من السيدات والفتيات لتعلم بعض الحرف خلال فترة المعرض مثل صناعة القفاز وصناعة الصابون وصناعة الاكسسوارات والتى تضفى مزيد من التميز لجناح المجلس  فى معرض الكتاب والذى يجعله الاختيار الأول للفتيات والسيدات.

القاهرة الدولي للكتاب المجلس القومي للمرأة جناح المجلس بمعرض الكتاب الدكتورة نسرين البغدادي فعاليات الدورة 55

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