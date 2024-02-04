باحث بالإسلام السياسي يكشف سبب إخفاء الإخوان مصادر تمويلها منذ نشأتها

قال طارق أبو السعد، باحث متخصص في الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت حريصة طوال الوقت على أن يكون مصدر تمويلها من ضمن أسرارها.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من الضفة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بالبحث فإن تمويل جماعة الإخوان كانت مدعومة بمراحل لحصولها على التمويل وإخفاء مصادر تمويلها ومسارات هذه الشبكة العنكبوتية عن الدولة المصرية.

وتابع، أن حسن البنا أسس الجماعة عام 1928 ولحقه في الإسماعيلة مجموعة من الاضطرابات والرأي العام لأنه قبل أموالا كثيرة من قناة السويس، والمصريين وقتها كانوا يرفضون أموال قناة السويس وهي تحت وطأة الاحتلال.

أموال الجماعة تتجاوز قدرات أفرادها

وأشار إلى أنه حصل على مبلغ 500 جنيهًا من الإنجليز، وبنا مسجدًا ولكن إهل الإسماعيلية رفضوا أن يصلوا فيه، مؤكدًا أن البنا تعلم منذ ذلك ألا يعلن عن مصادر أمواله وأن التمويل من جيوب أعضائها وهذا خطأ كبيرًا لأن أموال الجماعة تتجاوز قدرات أفرادها.