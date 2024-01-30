وائل لطفى يكشف خبايا الإخوان فى تحويل الدين لسلعة بالمليارات (فيديو)

انتقد الكاتب الصحفي وائل لطفي ظاهرة استغلال الدين والوطن كرسائل يمكن بيعها بالمليارات، مشيرًا إلى أن بعض الدعاة كانوا جسرًا بين النخبة والجماعة الإرهابية في فترة من التاريخ.

وقال لطفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد إن هذه الظاهرة أدت إلى تفريغ الدين من معناه وتحويله إلى سلعة أو طقس، مثلما حدث مع صلاة التراويح التي أصبحت موضة أو فسحة بدلًا من عبادة الله أو مع العشاء الديني أو الحج الفاخر الذي لا يلتزم بمبدأ المساواة بين الناس.

وأشاد لطفي بالمؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة الذي استوعب تاريخ مصر وعرضه في أعماله الفنية، مؤكدًا أن كل شخصية في مسلسل ليالي الحلمية تحمل معنى تاريخيًا.