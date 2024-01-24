الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: بعض المواطنين ندموا على المشاركة بأحداث2011 لاكتشافهم حقيقة الإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى

 أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مواطنين شاركوا في أحداث 2011 ولم تكن لهم أهداف سياسية، ولكن مشاركتهم بهدف دعوة لحياة أفضل. 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطنين الذين ليست لهم توجهات سياسية وشاركوا في 2011 يشعرون بالندم الآن لأنهم اكتشفوا حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية.

كل من تلقوا تدريبات بالخارج هم المستفيدون

وأكد أن كل من تلقى تدريبات بالخارج وشارك في مخطط 2011 لتدمير الوطن، هو الذي استفاد وليس الشعب، مشيرًا إلى أن التاريخ الأسود لمن حرضوا في 2011 موجود ويمكن الرجوع إليه لمعرفة جرائمهم.

وتابع، أن جميع من شاركوا في مخطط 2011 منبوذون من الشعب المصري ولا يريدون رؤيتهم.

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