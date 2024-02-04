الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتحي عبد السميع: الشعر قام على أكتاف الحضارتين المصرية والعراقية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وجه الشاعر فتحي عبد السميع التحية الناقد الدكتور العراقي على جعفر العلاق، مؤكدًا أن الحضارتين المصرية والعراقية قامت على أكتافهما الشعر.

وأضاف "عبد السميع" ضمن فعاليات ندوة "مبدعون وجوائز" في القاعة الدولية ببلازا 2 معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة الناقد الدكتور العراقي علي جعفر العلاق، ويديرها الإعلامي د. محمد عبده بدوي، أن أهمية الشعر وقيمته لدى الناس بلا قيمة فى مجتمعاتنا العربية، بل إن هناك من يصور الشعر وبعض الأفلام التي صورته كمان طفيلي.

txt

فعاليات ترفيهية لذوي الهمم بجناح الرقابة الإدارية في معرض الكتاب

وأكد عبد السميع، أن الشعر بالغ الأهمية على مستوى الأفراد والمجتمعات والإنسانية، لافتا إلى أن الحضارات تدين بالفضل للشعر لما يقوم به من دور فى تهذيب الإنسانية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

txt

القصص الصوتية تجذب أطفال معرض الكتاب في يومه العاشر (صور)

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240204-WA0158
IMG-20240204-WA0158
IMG-20240204-WA0159
IMG-20240204-WA0159
IMG-20240204-WA0156
IMG-20240204-WA0156
معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب أسعار الكتب في معرض الكتاب أعمال معرض الكتاب اخبار معرض الكتاب

مواد متعلقة

ورشة حكي لمصطفى غنايم بمعرض الكتاب عن إصداراته بمشروع "رؤية للنشء"

صفاء النجار: " مقامات الغضب" رواية أصوات وليست نسوية

الكاتبة صفاء النجار: شروط الرواية النسوية لا تنطبق على "مقامات الغضب"

أمانة الشرقاوى: أجمل ما أعجبني فى رواية "مقامات الغضب" بناءها الهندسي

محمد رفيع: "مقامات الغضب" لصفاء النجار رواية أصوات

شعبان يوسف: صفاء النجار اعتمدت على النص المراوغ فى روايتها "مقامات الغضب"

عبد الرحيم كمال خلال مناقشة "كل الألعاب للتسلية": الرواية كائن حى قابل للتأويل

يسرى عبد الله: "مقامات الغضب" نقلة نوعية فى المسار الإبداعى لـ صفاء النجار

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين