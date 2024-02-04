فتحي عبد السميع: الشعر قام على أكتاف الحضارتين المصرية والعراقية

وجه الشاعر فتحي عبد السميع التحية الناقد الدكتور العراقي على جعفر العلاق، مؤكدًا أن الحضارتين المصرية والعراقية قامت على أكتافهما الشعر.

وأضاف "عبد السميع" ضمن فعاليات ندوة "مبدعون وجوائز" في القاعة الدولية ببلازا 2 معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة الناقد الدكتور العراقي علي جعفر العلاق، ويديرها الإعلامي د. محمد عبده بدوي، أن أهمية الشعر وقيمته لدى الناس بلا قيمة فى مجتمعاتنا العربية، بل إن هناك من يصور الشعر وبعض الأفلام التي صورته كمان طفيلي.

وأكد عبد السميع، أن الشعر بالغ الأهمية على مستوى الأفراد والمجتمعات والإنسانية، لافتا إلى أن الحضارات تدين بالفضل للشعر لما يقوم به من دور فى تهذيب الإنسانية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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