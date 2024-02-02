صفاء النجار: " مقامات الغضب" رواية أصوات وليست نسوية

قالت الكاتبة الدكتورة صفاء النجار، إن هناك عدة شروط للرواية النسوية، مؤكدة أن روايتها" مقامات الغضب" ليست رواية نسوية، بل رواية اصوات، حيث لا تنطبق شروط الرواية النسوية عليها.

جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة لمناقشة رواية "مقامات الغضب" للروائية الدكتورة صفاء النجار في قاعة "فكر وإبداع" ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويناقشها الناقد د. يسرى عبدالله، ويديرها المؤرخ الثقافى شعبان يوسف، بحضور الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفى عبد الوهاب داود، أن هناك رؤية أخرى للعالم قد تكون فى بعض قصصها وليس كلها.

وأكدت "النجار" أن الكاتبة المصرية تجاوزت مسألة الكتابة النسوية، مشيرة أنها تكتب المقال من منطلق أدبي وليست كاتبة صحفية؛ وذلك فى إطار ردها على أن لغة كتابة رواية "مقامات الغضب" اتسمت بالكتابة الصحفية في بعض الأحيان.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.