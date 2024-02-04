الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورشة حكي لمصطفى غنايم بمعرض الكتاب عن إصداراته بمشروع "رؤية للنشء"

الكاتب والناقد الأدبى
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم

شارك الكاتب والناقد الأدبي مصطفى غنايم بورشة حكى بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن كتابيه الصادرين عن مشروع "رؤية للنشء" بالتعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف، وهما كتابا "أركان الإسلام" و"أركان الإيمان" اللذان تم ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية الإسبانية والروسية والأوردية الإندونيسية والألمانية، إضافة إلى لغة برايل للمكفوفين، وأدار الورشة الدكتورة هدى حميد مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف والمشرف على المشروع.

ثمن غنايم هذا المشروع وعبر عن سعادته بأن يكون ضمن كتابه لانه مشروع يمثل تضافر الجهود بين الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان وإظهار صورة الدين الإسلامي السمحة التى تدعو للحوار وقبول الآخر ونبذ التطرف والانحراف، فضلا عن نشر هذه الإصدارات وترجمتها مما يتيح عرض هذه الصورة للأجانب ولغير الناطقين بالعربية. ووجه غنايم الشكر لوزارة الاوقاف على الدور التثقيفي الرائد وخصوصا الموجه للطفل لتنشئته نشأة سوية بعيدا عن الغلو والتشدد.

وقد شهدت الورشة تقديم نسخ من الكتابين للأطفال المتفاعلين الموهوبين مصحوبة بتوقيع المؤلف، وفي ختام الفعالية قدمت الدكتورة هدى حميد شهادة تقدير من وزارة الثقافة للكاتب مصطفى غنايم لمشاركته في البرنامج التثقيفي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم
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مصطفى غنايم ورشة حكي جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب مشروع رؤية للنشء رؤية للنشء الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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