يسرى عبد الله: "مقامات الغضب" نقلة نوعية فى المسار الإبداعى لـ صفاء النجار

قال الدكتور يسرى عبد الله ، إن رواية "مقامات الغضب" للروائية صفاء النجار، يمكن النظر إليها باعتبارها نقلة نوعية فى المسار الإبداعى للكاتبة.

وأضاف "عبد الله"، ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية "مقامات الغضب" للروائية د. صفاء النجار في قاعة "فكر وإبداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويناقشها كل من الكاتب محمد رفيع، ويديرها المؤرخ الثقافى شعبان يوسف، وبحضور الإعلامى الدكتور محمد الباز، والكاتب الصحفى عبد الوهاب داود، الكاتب والشاعر أحمد المريخى، أن الرواية تعاين الكاتبة عالما مختلفا يغاير فى أبنيته ما راتبها فى روايتها السابقة ومجموعاتها القصصية، مشيرا أن فى روايتها يمتزج الغضب مع القلق.

وأوضح "عبد الله" أن الكاتبة صفاء النجار، فككت المفهوم المركزى الذى يشكله عنوان الرواية "مقامات الغضب"، من خلال علاقة الإضافة، وهى علاقة مستقرة فى اللغة العربية، لكن اللافت فى هذا العنوان أن تضيف المقامات إلى الغضب لكون المقام هو المرتبة أو المنزلة.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

ندوة مناقشة رواية" مقامات الغضب" للروائية د. صفاء النجار

الدكتور محمد الباز خلال الندوة

الدكتور محمد الباز خلال الندوة