الكاتبة صفاء النجار: شروط الرواية النسوية لا تنطبق على "مقامات الغضب"

قالت الكاتبة صفاء النجار، إن هناك عدة شروط للرواية النسوية، مؤكدة أنها لا تنطبق على روايتها، فـ "مقامات الغضب" رواية أصوات.

جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية "مقامات الغضب"، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، واستضافتها قاعة "فكر وإبداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

ويناقشها الناقد د. يسرى عبدالله، والكاتب محمد رفيع، ويديرها المؤرخ الثقافى شعبان يوسف، وبحضور الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفى عبد الوهاب، والناشر محمد رشاد، رئيس دار النشر واتحاد الناشرين العرب.

من جانبه، قال الكاتب محمد رفيع، إن تأويل مفهوم الرواية النسوية له أشكال عدة، مؤكدًا أن بعض كتاباته تصنف لبعض الوقت ككتابة نسوية ومنحازة.

وردًا على تساؤل حول ما إذا كانت الكتابة الصحفية مُسيطرة على الرواية، "النجار" قالت إن هناك رؤية أخرى للعالم قد تكون فى بعض قصصها وليس كلها، مؤكدة أن الكاتبة المصرية تجاوزت مسألة الكتابة النسوية، مشيرة إلى أنها تكتب المقال من منطلق أدبي وليس ككاتبة صحفية.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.