الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد رفيع: "مقامات الغضب" لصفاء النجار رواية أصوات

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

قال الكاتب محمد رفيع، إن لكى نصل إلى رواية رواية "مقامات الغضب" للكاتبة صفاء النجار دعونا نرصد ماذا كتب مصر الآن، مشيرا إلى أن رواية التاريخ والفنتازيا وعلاقة مصر بالثقافات الأخرى، لكن الكاتبة صفاء النجار خالفت كل ذلك وكتبت عن الواقع، وكتبت بعد أن استقر الواقع.

وأضاف "رفيع" ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية" مقامات الغضب" للروائية د. صفاء النجار في قاعة "فكر وإبداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويناقشها الناقد د. يسري عبدالله، ويديرها المؤرخ الثقافي شعبان يوسف، وذلك بحضور الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي عبد الوهاب داود، أن كتابة صفاء النجار في روايتها "مقامات الغضب" كتابة نسائية ونسوية، والكتابة النسائية مرت بعدة مراحل أولها الحكي، ثم مرحلة الشب عن الطوق وهي مرحلة شهدت حالة من نزعة التمرد، ثم مرحلة الكتابة فيما يخص النساء كإنسان وليس في مقابل الرجل.

وأشار "رفيع" إلى أن مجموعات وروايات صفاء النجار السابقة كانت الذاتية هي الحاضرة ثم في مرحلتها الثانية كتبت بتيار الوعي وهو تميزت فيه بشكل حقيقي، وأن في روايتها الحديثة وهي رواية أصوات لا ذاتية ولا تنطلق من تيار الوعي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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