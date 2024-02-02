الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمانة الشرقاوى: أجمل ما أعجبني فى رواية "مقامات الغضب" بناءها الهندسي

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

قالت الكاتبة أماني الشرقاوي، إن أكثر ما تعجبها في رواية "مقامات الغضب" بنائها الهندسي وكرواية أجيال متعاقبة.

وأضافت "الشرقاوي" ضمن فعاليات ندوة مناقشة روايتها الصادرة حديثا عن دار المصرية اللبنانية؛ بعنوان "مقامات الغضب" في قاعة "فكر وإبداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويناقشها الناقد د. يسري عبدالله، والكاتب محمد رفيع، ويديرها المؤرخ الثقافي شعبان يوسف، وذلك بحضور الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي عبد الوهاب داود، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن الرواية تحكي قصة القاهرة، مشيرة إلى أن الكاتبة صفاء النجار قد تكون كتبتها لفترة طويلة، موجهة التحية الكاتبة والروائية "صفاء النجار" على صدور روايتها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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