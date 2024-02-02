الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شعبان يوسف: صفاء النجار اعتمدت على النص المراوغ فى روايتها "مقامات الغضب"

د. صفاء النجار بمعرض
د. صفاء النجار بمعرض الكتاب 2024

قال الناقد الأدبي شعبان يوسف، إن رواية "مقامات الغضب" للكاتبة صفاء النجار، اعتمدت على النص المراوغ، والذي يمكن الدخول إليه من عدة زوايا سياسية أو نفسية، نظرًا لطبيعة الشريحة التى تتناولها الكاتبة فى هذا النص.

وتابع: "أروى" بطلة الرواية شخصية مركبة بشكل كبير فى هذا النص، إضافة إلى ثورتي 2011 و 2013 وهما حاضرتان بقوة فى النص، وأن صفاء النجار رغم وجودها القليل فى المؤتمرات والندوات، إلا أنها موجودة بقوة فيما تكتب، كما أن لها أدبها الخاص فى السرد والإبداع.

وشهدت قاعة "فكر وإبداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الجمعة فعاليات ندوة مناقشة رواية" مقامات الغضب" للروائية د. صفاء النجار، ويناقشها كل من الناقد د. محمود الضبع، والناقد د. يسرى عبدالله. 

معرض الكتاب 2024 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 
واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبال الجمهور على معرض القاهرة الدولي للكتاب

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