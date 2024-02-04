الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهري 2024.. والأوراق المطلوبة

الشهادة الثانوية
الشهادة الثانوية الأزهرية

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة حاليا وتتصدر محركات البحث، وذلك لرغبة مئات الألاف من طلاب طلاب المرحلة الثانوية بالتعليم الأزهري في تسجيل بياناتهم الشخصية في الاستمارة المؤهلة للامتحانات النهائية للعام الجاري.

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

يعرض الدستور للقراء خطوات تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 وذلك ليتمكن الطلاب من دخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة استمارة الامتحانات لطلاب 3 ثانوي.
  • تحديد الشعبة الدراسية للطلاب (علمي، أدبي).
  • تسجيل كافة بيانات الطالب الشخصية (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، …).
  • إدخال كافة المواد التي يدرسها الطالب وفقا لشعبته الدراسية.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.
  • الضغط على كلمة حفظ الاستمارة بصيغة pjf.
  • طباعة الاستمارة وتقديمها إلى المدرسة المقيد بها الطالب مع توقيع ولي الأمر مع باقي الأوراق.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

حدد قطاع المعاهد الأزهرية الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر والتي تتلخص فيما يلي:-

  • عدد 4 صور شخصية 4*6 بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الشخص بالكامل.
  • شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب لم يمر على استخراجها أكثر من شهور.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • بالنسبة للطالب المعيد (الراسب في العام الماضي) تقديم بيان رسوب حديث من المنطقة التعليمية.
  • يكتب مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد رقم جلوس الطالب المعيد وسنة الإعادة في كشف 2ج في الملاحظات.
  • يشارط أن يكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الصور التي تسلم للامتحانات.
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رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. وآخر موعد للتسجيل

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أخر موعد لتسجيل بيانات الطلاب في استمارة الثانوية الأزهرية 2024

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن أخر موعد لتسجيل بيانات الطلاب في استمارة الثانوية الأزهرية 2024 سيكون يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 حيث استمر لمدة شهر كامل وبدأ يوم الاثنين الموافق 15 يناير الماضي 2024.

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