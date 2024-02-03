الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| عروض خليجية لـ«رباعى الأهلى».. وكولر يرفض: «لن يرحل أى لاعب»

الأهلى
الأهلى

رفض مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، رحيل أى من لاعبى «المارد الأحمر» إلى الأندية الخليجية، بعد تلقى ٤ من نجومه عروضًا، خلال الساعات القليلة الماضية، فى أعقاب قرار اتحاد الكرة بمد القيد حتى الثلاثاء المقبل.

وأخطرت لجنة التخطيط لفريق الكرة بالأهلى، المدرب السويسرى، بوصول عروض لكل من محمد مجدى «أفشة»، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، ومحمد عبدالمنعم، ومروان عطية، موضحة أن «أفشة» تلقى عرضًا من الخالدية البحرينى، و«عبدالمنعم» من قطر القطرى مقابل ٣ ملايين دولار، و«عطية» من أبها السعودى، و«كهربا» من الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة.

لكن المدير الفنى للأهلى تمسك ببقاء اللاعبين الأربعة، لكونهم من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فى المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا فى الوقت ذاته رفضه رحيل أى لاعب فى القائمة الحالية للفريق، قبل أن يعود ويؤكد أنه لا يمانع فى رحيل أحمد عبدالقادر، بشرط تلقى عرض مناسب على سبيل الإعارة، فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه.

وحسب مصدر مقرب من محمد عبدالمنعم، فإن مدافع الأهلى ومنتخب مصر استقر على تأجيل الاحتراف إلى نهاية الموسم الجارى، فى ظل المستوى المتواضع الذى ظهر عليه مع «الفراعنة» فى بطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وقال المصدر، لـ«الدستور»: «مدافع الأهلى غير متحمس لتجربة قطر القطرى، على ضوء رغبته القوية فى الاحتراف بأوروبا، سواء فى فرنسا أو تركيا»، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعقد جلسة مع إدارة النادى لبحث تمديد عقده، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع فى أعقاب العودة من كوت ديفوار، وانتظامه فى تدريبات «القلعة الحمراء»، على أن يضع فى العقد الجديد شرطًا يمنحه حق الرحيل حال وصول عرض أوروبى رسمى.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى على سفر الفريق إلى الجزائر، يوم ١٣ فبراير الجارى، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وينتظر مسئولو الأهلى وصول إخطار رسمى من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بتحديد ١٦ فبراير الجارى موعدًا لإقامة المباراة، لإنهاء الإجراءات اللازمة للسفر، الذى سيكون على متن طائرة خاصة.

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