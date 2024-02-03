السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: نتمنى أن تشهد زيارة بلينكن حلًا للصراع لأن أمريكا ذاقت الألم

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن للشرق الأوسط، نتمنى أن يحمل في جعبته حلًا لإنهاء الصراع خاصة أن الأمريكان الآن يشعرون بالألم نتيجة استهداف قواعدهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الملف الإيراني لن يكون على هامش زيارة بلينكن، مؤكدًا أن الملف الأساسي هو تبادل الأسرى خاصة أن اجتماعات باريس كلها ناقشت الهدنة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تنذر بإفشال هذا الجهد ويريدون أن يظهر هذا الفشل من قبل قوات حماس.

وأكد أن الاحتلال ليس لديه رغبة في إنهاء الحرب لأن "نتنياهو"، يعلم أنه سيتم محاكمته ولذا يقولون إنه حتى لو تم عمل هدنة سيتم استئناف الحرب مرة أخرى. 

أمريكا لديها رغبة في وقف هذه الحرب

وأشار إلى أن الأمريكان قد يكون لديهم رغبة في وقف هذه الحرب على خلاف إسرائيل، فأمريكا هي قوة ضاغطة وهم يريدون عمل هدنة ولا يريدون وقف إطلاق النار بشكل كامل ولو أرادوا هذا لتم في مجلس الأمن، موضحًا أن الأمريكان معنيون بتهدئة الجبهات خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية وتدني شعبية جو بايدن.

أيمن الرقب أنتوني بلينكن لإنهاء الصراع الألم الأمريكان إنهاء الحرب

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