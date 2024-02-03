السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: حل الدولتين يتعارض مع حلم الدولة العبرية

الدولة العبرية
الدولة العبرية

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن حل الدولتين يتعارض مع حلم الدولة العبرية، والتي تمتلك أقوى أنواع القوى العسكرية وحليف لأكبر دولة في العالم مقابل طرف لا يمتلك أي قوى عسكرية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الاستثناء في المنطقة، لأنها هي التي استطاعت قيادة حرب بخدعة استراتيجية قادها الرئيس أنور السادات، انتزعت بها أرضها من سيناء، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة الي تحدثت عن قيام الدولة الفلسطينية في عقر دار إسرائيل. 

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخوض حربًا استراتيجية نيابة عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل أي هجوم من حماس لترد عليه بالقتل والتدمير.

مصر تحركت بذكاء شديد للضغط على إسرائيل

وتابع، أن مصر تحركت بذكاء شديد للضغط على إسرائيل في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأهم الضغوط هي زيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة وزيارته لمعبر رفح، وكذلك لقاء الرئيس السيسي بمفوض الاتحاد الأوروبي، لذا المجتمع الأوروبي متوافق تمامًا مع الموقف المصري.

أستاذ العلاقات الدولية حل الدولتين يتعارض حلم الدولة العبرية خدعة استراتيجية إسرائيل

مواد متعلقة

واشنطن: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لضمان أمن الشرق الأوسط

محلل سياسى فلسطينى: ما تردده الإدارة الأمريكية عن حل الدولتين مجرد كلام

المجلس الأوروبى: مستمرون فى الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

رئيسة البرلمان الأوروبى: حل الدولتين كفيل بضمان أمن إسرائيل وفتح أفق للفلسطينيين

عاجل|الرئيس السيسى والمستشار الألمانى: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

الرئيس السيسى وبايدن يتوافقان على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

أغلبية "ديمقراطية" بالشيوخ الأمريكى تدعم حل الدولتين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»