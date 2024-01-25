أغلبية "ديمقراطية" بالشيوخ الأمريكى تدعم حل الدولتين

أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، بيانًا أكد مجددًا دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وساند 49 من إجمالي 51 عضوًا ديمقراطيًا بمجلس الشيوخ تعديلًا يدعم حلًا تفاوضيًا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب.

واقترح السيناتور، براين شاتز، هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال شاتز - في مؤتمر صحفي - "إن ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا، وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".

24 مجزرة جديدة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ11 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينها 50 شهيدًا و120 إصابة في الأجزاء الغربية لمدينة خان يونس فقط.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.