الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى وبايدن يتوافقان على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

جريدة الدستور

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن توافقا على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

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