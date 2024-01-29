الإثنين 29 يناير 2024
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سياسي

عاجل|الرئيس السيسى والمستشار الألمانى: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس السيسي، الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. 

كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين. وأشاد المستشار الألماني بدور مصر البناء في المنطقة، واتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة.

السيسي المستشار الألماني غزة رئاسة الجمهورية

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