السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفجار قنبلة بوسط أثينا دون إصابات

انفجار قنبلة - ارشيفية
انفجار قنبلة - ارشيفية

انفجرت قنبلة قرب وزارة العمل وأحد البنوك بوسط العاصمة اليونانية أثينا، اليوم السبت، حسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية "إي آر تي نيوز".

وحسب ممثل لنقابة الشرطة، لم يُصب أحد، رغم أن القنبلة تسببت في أضرار جسيمة لواجهات الوزارة والمباني المجاورة الأخرى.

وتلقت إحدى الصحف في أثينا تحذيرا قبل 40 دقيقة من الانفجار في مكالمة هاتفية من مجهول.

وأعلنت جماعة غير معروفة من قبل، تحمل اسم "الدفاع الذاتي الثوري عن طبقات الشعب"، مسئوليتها عن الهجوم.

وكانت منظمات فوضوية ويسارية سرية قد نفذت هجمات مماثلة في العقود الأخيرة، قائلة إنها مجموعات حرب عصابات حضرية تستخدم الهجمات للإطاحة بالدولة والانتقام جراء الظلم الاجتماعي في البلاد.

قنبلة وزارة العمل أثينا الشرطة الظلم الاجتماعي

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