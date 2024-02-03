مقتل عنصرين من "حركة أمل" إثر غارة إسرائيلية جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب عدد آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت، مساء أمس الجمعة، منزلًا غير مأهول في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان.

وذكرت مصادر محلية، أن القتيلين ينتميان إلى "حركة أمل"، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة أخرى في محيط كفر حمام في القطاع الشرقي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا وشاحنة تم تخزينها بوسائل قتالية لميليشيا حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي كثف غاراته على البلدات الجنوبية واستهدف بلدات عيترون وعيتا الشعب في القطاع الأوسط وعلى أطراف مروحين وزبقين وجبل بلاط في القطاع الغربي.

وترافقت الغارات مع قصف مدفعي عنيف تركز على عيترون ومحيطها، حيث تم إحصاء سقوط نحو 50 قذيفة مدفعية.

وطال القصف أطراف علما الشعب وطير حرفا ومجدل زون، وصولًا إلى الخيام وراشيا الفخار في لقطاع الشرقي.