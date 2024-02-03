السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التحالف الدولى لعودة الأطفال الأوكرانيين" يبدأ أعماله خلال اجتماع فى كييف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن "التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين"، الذي تشترك في رئاسته أوكرانيا وكندا، قد بدأ أعماله وقدم الوثيقة الإطارية لأنشطته في اجتماع عقد في كييف.

وقدّم رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك -حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم"- الشكر لوزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، على جهود أوتاوا في إطار التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين، مؤكدًا أن "العالم اليوم يشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن لدى روسيا، في الوقت الذي أعربت فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية عن استعدادها لمساعدة أوكرانيا على إعادة الأطفال المرحلين والمهجرين قسرًا".

وأوضح المسئول الأوكراني أن "عودة الأطفال المختطفين هي أساس خطة عمل مبادرة إعادة الأطفال التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي أيضًا عنصر أساسي في النقطة الرابعة من صيغة السلام الأوكرانية".

وأعلن رئيس مكتب الرئيس أن أوكرانيا وكندا أعدتا بشكل مشترك الوثيقة الإطارية للتحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين. وتحدد هذه الوثيقة التأسيسية ولايتها وأهدافها ومبادئها التوجيهية وموجهات أنشطتها.

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| "القصابين" تطالب بإغلاق المجازر شهرًا ومنع تصدير اللحوم للسيطرة على ارتفاع الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة