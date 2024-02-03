"التحالف الدولى لعودة الأطفال الأوكرانيين" يبدأ أعماله خلال اجتماع فى كييف

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن "التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين"، الذي تشترك في رئاسته أوكرانيا وكندا، قد بدأ أعماله وقدم الوثيقة الإطارية لأنشطته في اجتماع عقد في كييف.

وقدّم رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك -حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم"- الشكر لوزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، على جهود أوتاوا في إطار التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين، مؤكدًا أن "العالم اليوم يشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن لدى روسيا، في الوقت الذي أعربت فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية عن استعدادها لمساعدة أوكرانيا على إعادة الأطفال المرحلين والمهجرين قسرًا".

وأوضح المسئول الأوكراني أن "عودة الأطفال المختطفين هي أساس خطة عمل مبادرة إعادة الأطفال التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي أيضًا عنصر أساسي في النقطة الرابعة من صيغة السلام الأوكرانية".

وأعلن رئيس مكتب الرئيس أن أوكرانيا وكندا أعدتا بشكل مشترك الوثيقة الإطارية للتحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين. وتحدد هذه الوثيقة التأسيسية ولايتها وأهدافها ومبادئها التوجيهية وموجهات أنشطتها.